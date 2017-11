Piazza Affari chiude in moderato rialzo: Ftse Mib +0,22%

Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,22% a 22.206,60 punti. Pessima giornata per le banche, con vendite nate dalla situazione di Carige e del Credito Valtellinese. Deboli anche Banco Bpm (-2,8%), Bper (-2,7%) e Ubi (-2,5%) mentre hanno tenuto Unicredit (-0,2%) e Intesa, cresciuta dello 0,07%.