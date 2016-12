Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,20%

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,20% a 16.129 punti. Il Ftse All Share guadagna invece lo 0,13% a 17.756 punti. Banche sempre sotto i riflettori dopo la pioggia di vendite che ha colpito il comparto nelle ultime sedute. A fine giornata gli acquisti hanno premiato Mps (+1,81%) e Popolare dell'Emilia Romagna (+4,02%), mentre Intesa San Paolo ha ceduto lo 0,55%. Ancora in rosso Unicredit (-2,28%).