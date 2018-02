Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,15%

Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in rialzo dello 0,15% a 22.706 punti. Tra le blue chip maglia rosa a Recordati (+2,89%) e Tenaris (+2,39%), in coda al listino Prysmian (-1,85%). Fuori dal listino principale forti acquisti su Carige (+6,1%).