Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,06%

Seduta lievemente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso a +0,06% e 22.745 punti. Acquisti sul Credito valtellinese: il titolo chiude in rialzo del 6,6% a 0,1 euro. Giovedì la banca ha concluso l'aumento di capitale da 700 milioni con l'83% delle adesioni. Bene Tim dopo l'ingresso del fondo Elliott: il titolo ha chiuso in rialzo dell'1,09% a 0,832 euro e ai massimi da agosto, portando l'aumento delle ultime quattro giornate al 14%.