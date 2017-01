18:02 - Chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,09% a 19.201 punti mentre il Ftse All Share lo 0,14% a 20.298 punti. Il titolo peggiore del listino è stato Fiat Chrysler Automobiles, che dopo l'annuncio del collocamento di 87 milioni di azioni a 11 dollari l'una (l'equivalente di circa 8,85 euro), ha perso il 6,27%, portandosi a 9,19 euro.