Piazza Affari chiude in lieve calo: Ftse Mib -0,19%,All-Share -0,16%

Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde 0,19% a 16.500,73 punti mentre il Ftse All-Share lo 0,16% a 18.090,82 punti. A pesare sul listino milanese il reparto bancario, con Banca Pop Milano a -2,24%, Banco Popolare a -2,01% e Unipol a -1,50%. In controtendenza Mps che guadagna il 3,32% nel giorno in cui gli azionisti sono stati chiamati a Rocca Salimbeni per pronunciarsi sul piano di rilancio e sull'aumento di capitale.