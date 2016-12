Piazza Affari chiude in lieve calo: Ftse Mib -0,07%, bene Mps

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib termina le contrattazioni a -0,07% a 17.923,90 punti mentre l'indice Ftse All Share cede lo 0,06% a 19.599,36 punti. Con l'eccezione di Mps, in rialzo nel giorno della trimestrale, tutti gli istituti di credito chiudono in territorio negativo. Tra i titoli peggiori, Banco Popolare e Ubi.