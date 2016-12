Piazza Affari chiude in leggero calo: Ftse Mib -0,26%

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib termina a -0,26% a 17.651,36 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,23% a 19.328,71 punti. Contrastati i titoli bancari, in crescita invece i settori energetico, delle telecomunicazioni e delle utility.