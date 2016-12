Piazza Affari chiude in leggero calo: Ftse Mib -0,17%, in rosso Fca

Chiusura di settimana con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,17% a 18.186 punti mentre l'indice Ftse All Share cede lo 0,08% a 19.923,89 punti. Tra i titoli migliori Buzzi Unicem(+2,07%) e Unipol (+1,99%). In rosso, invece, Saipem (-1,99%) e Fca (-1,66%), che paga la notizia del richiamo di 4,3 milioni di veicoli negli Usa per difetti nell'airbag.