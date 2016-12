Piazza Affari chiude in leggero calo: Ftse Mib -0,07%

Chiusura debole per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,07% a 17.086,85 punti, in parziale recupero grazie agli acquisti che nell'ultima parte di seduta hanno quasi azzerato la flessione che ha toccato anche l'1%. L'indice Ftse All-Share termina in flessione dello 0,16%.