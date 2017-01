Piazza Affari chiude in forte ribasso: Ftse Mib perde l'1,66%

Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Milano, maglia nera in Ue. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha lasciato sul terreno l'1,66% a 19.360,02 punti, mentre il Ftse All Share ha perso l'1,60% a 21.103,76 punti. Fortemente penalizzati i titoli bancari, che settimana scorsa avevano guidato i rialzi sul listino milanese. Tra i peggiori di giornata spiccano Unicredit (-5,11%), Ubi Banca (-4,25%) e Banco Bpm (-3,93%).