Piazza Affari chiude in forte rialzo a +2,13%, Mps +17,46%

La Borsa di Milano chiude in netto rialzo, con l'indice Ftse Mib a +2,13% a 16.561 punti e il Ftse All Share a +1,89% a 18.132. Il Monte dei Paschi di Siena guadagna il 17,46% a 20,25 euro, recuperando così le pesanti perdite di lunedì. L'istituto senese è stato più volte sospeso al rialzo nel secondo giorno della conversione dei bond in azioni, operazione che sarà chiusa venerdì nell'ambito della ricapitalizzazione da 5 miliardi.