18:38 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2,24% a 18.934,63 punti mentre l'indice Ftse All Share perde il 2,13% a 20.019,01 punti. Male Yoox, che lascia sul terreno il 5,7% e Saipem (-4,84%). In controtendenza Monte dei Paschi di Siena, che guadagna il 5,35%.