Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib perde l'1,64%

Maglia nera per Leonardo, che in chiusura lascia sul campo il 4,56% a 9,162 euro. Dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso, è tornato poi nelle contrattazioni, ma il trend è rimasto negativo. Pesa la nota diffusa dalla divisione di ricerca di Barclays, che ha rivisto al ribasso il target price sul titolo a 10 euro. Leonardo continua a scontare anche i dubbi sul piano del colosso della difesa e la decisione della stessa societa' di rivedere al ribasso i risultati attesi per il 2017.



Sul fronte dei ribassi spicca anche il titolo di Fca, che a fine seduta registra un calo del 3,63% a 18,11 euro. La flessione si evidenzia nonostante l'agenzia Standard & Poor's abbia alzato il suo rating a 'BB+' dal precedente 'BB'. In rosso anche Banco Bpm, che perde il 3,53% a 2,897 euro e Cnh Industrial, che termina in flessione del 3,33% a 11,775 euro.



I titoli che spiccano sul listino, anche se con moderati rialzi, sono invece quelli di Stmicroelectronics, che termina a quota 18,625 euro, in aumento dello 0,73%, quello di UnipolSai, che guadagna lo 0,49% a 2,04 euro e quello di Brembo, che sale dello 0,39% a 12,71 euro. Bene anche Azimut Holding, che termina in aumento dello 0,36% a 18,36 euro, seguita da Poste Italiane, in rialzo dello 0,21% a 6,598 euro.