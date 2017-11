Piazza Affari chiude in flessione, Ftse Mib a -0,14%

La Borsa di Milano chiude in flessione, con il Ftse Mib a -0,14% a 23.014 punti, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Pesano i titoli finanziari, tutti caratterizzati dal segno negativo, come anche Atlantia (-2,9%). Tra i migliori si segnalano Campari (+2,7%), Stm (+2,5%), Fca (+2,4%). Positive anche Eni (+0,6%) e Mediaset (+0,4%). Poco mosso lo spread tra Btp e Bund, a 142 punti base, con il rendimento dei decennali fermo all'1,78%.