Piazza Affari chiude in deciso rialzo, Ftse Mib a +1,54%

Piazza Affari chiude la settimana di slancio, sui massimi della seduta. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,54% a 17.183 punti. Bene i titoli bancari e finanziari, ma in particolare emergono i rialzi di Banco Popolare, +2,69% a 2,29 euro, e Intesa SanPaolo, in rialzo del 2,9%.