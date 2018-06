Piazza Affari chiude in deciso rialzo: +1,49%, spread Btp/Bund a 226

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano nel giorno del giuramento del governo Conte. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,49% a 22.109,55 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Lo spread Btp/Bund ha chiuso a 226 punti, in calo rispetto ai 241 di giovedì ma nella prima parte della giornata era arrivato a scendere fino a quota 216 punti.