Piazza Affari chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano nel primo giorno di contrattazioni dopo la pausa natalizia. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,41% a 21.369,15 punti mentre l'indice Ftse All Share ha ceduto lo 0,27% a 23.149,53 punti. A soffrire soprattutto il comparto energetico.