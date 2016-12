Piazza Affari chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,17% a 21.500,88 punti mentre il Ftse All Share è calato dello 0,23% a 23.263,30 punti. A evitare una chiusura di giornata ancora più pesante ha contribuito il rialzo delle quotazioni del greggio e dei metalli.