Piazza Affari chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede l'1,55% a 21.948,14 punti mentre l'indice Ftse All Share perde l'1,54% a 23.661,74 punti. Anche Piazza Affari è stata travolta dall'ondata di vendite che ha colpito tutti i mercati azionari in seguito all'abbattimento di un jet russo da parte della Turchia. I peggiori titoli sono stati quelli del lusso come Ferragamo (-4,4%), Tod's (-3,6%) e Moncler (-3,5%).