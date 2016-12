Piazza Affari chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede l'1,15% a 22.369,92 punti mentre l'indice Ftse All Share perde l'1,10% a 24.011,20 punti. Debutto in calo per Poste italiane che, nel suo primo giorno di contrattazioni, perde lo 0,74% scendendo a 6,70 euro, al di sotto del prezzo finale dell'Ipo. Giornata negativa per Luxottica (-4,20%) e Saipem (-3,39%). In controtendenza Enel Green Power (+3,42%).