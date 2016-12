Piazza Affari chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,51% a 22.527,46 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,52% a 24.072,21 punti. I timori di un aumento di capitale affossano Saipem, che perde il 7,08%. Giornata negativa anche per Carige (-5,01%) e Stm (-1,31%). In controtendenza Bpm (+1,05%) ed Exor (+0,47%).