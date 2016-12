Piazza Affari chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,9% a 22.642,29 punti. Identico calo percentuale per l'indice Ftse All Share, a 24.197,02 punti. Tra i titoli, male Mediobanca, che lascia sul terreno il 2,79%. Giù anche Unicredit (-1,98%) e Prysmian (-0,9%). In controtendenza Tenaris, che cresce dello 0,23%.