Piazza Affari chiude in calo

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,14% a 23.739 punti. Nuovo calo per Mps: il titolo, in ribasso da cinque sedute, ha perso il 3,05% a 9,38 euro, sui timori di un'operazione a forte sconto.