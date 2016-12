Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,99% a 19.095,32 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,98% a 20.163,32 punti. A trascinare al ribasso Piazza Affari i titoli bancari, con Unicredit che perde il 3,34%, Bper il 3,23% e Banco Popolare il 2,89%. In controtendenza Saipem (+4,95%), Prysmian (+3,40%) e Autogrill (+2,38%).