17:53 - Chiusura con il segno meno per la borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede infatti lo 0,73% a 19.285 punti. Vendite in particolare sui bancari e sugli assicurativi. Bene invece gli automobilistici. In Europa, rialzi per Parigi, Francoforte e Londra.