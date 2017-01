18:01 - Giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo -0,64% a 19.645 punti mentre l'indice All Share ha lasciato sul terreno lo 0,74% a 20.752,06 punti. Crolla il titolo Wdf, World duty free (-4,49%), segno meno anche per Eni (-0,98%). In controtendenza Monte dei Paschi di Siena (+1,2%) e Banca Popolare di Milano (+1,33%).