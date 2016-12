Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,19%, banche a picco

Seduta negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,19% a 17.810 punti, mentre l'All Share ha registrato un -0,98% a 19.587 punti. Sempre male le banche: Banco Popolare ha perso il 6,2% (-13% in due sedute). Pesante Banca popolare di Milano (-4,7% a 0,49 euro), Bper (-4,3%) e Mps, che ha ceduto il 3,8%. Negative Ubi (-2,5%), Mediobanca e Unicredit, entrambe in calo dell'1,8%, mentre Intesa ha perso l'1,6%.