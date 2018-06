Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,71%, spread a 191 punti

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 22.749 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,59% a 24.952 punti. In rialzo a 191 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano al 2,4% sul mercato secondario. Giornata negativa anche per gli altri mercati europei: Francoforte -0,94%, Londra -0,92% e Parigi -0,31%.