Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,31%, All Share -0,29%

Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,31% a 20.853 punti mentre l'All Share lo 0,29% a 23.114,22 punti. Tra i titoli che hanno messo a segno i maggiori ribassi nel listino ci sono Leonardo (-1,82%), Stmicroelectronics (-1,76%), Recordati (-1,60% ), Intesa Sanpaolo (-1,59%). In controtendenza invece: Ferrari (+1,47%), Atlantia (+1,36%), A2a (+1,23%), Pirelli & C (+1,18%).