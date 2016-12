Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,25%, Ftse All Share -0,22%

Piazza Affari chiude in lieve calo. A fine contrattazioni l'indice Ftse Mib perde infatti lo 0,25% a 17.767 punti, mentre il Ftse All Share segna un -0,22% a 19.531 punti. Contrastate le banche: migliore performance per Bper, che ha guadagnato il 3,1%, peggiore per Unicredit che ha perso il 2%.