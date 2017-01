Piazza Affari chiude in calo:-0,89%

18:14 - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,89% a 19.217 punti. Ha chiuso in forte calo Fca in Piazza Affari, congelata anche al ribasso nel corso del pomeriggio, in attesa di conoscere il prezzo del bond convertendo da 2,5 miliardi di dollari. Il titolo ha ceduto il 6,62% a 9,8 euro. Nelle sale operative hanno parlato di "comportamento anomalo" a seguito di un "mega ordine che ha fatto rompere quota 10 euro".