Piazza Affari chiude in calo:-0,54%

18:00 - Giornata negativa in Borsa, dove il Ftse Mib perde lo 0,54% a 18.569 punti e il Ftse All Share lo 0,43% a 19.645. Anche a Milano, come sugli altri listini europei, tentano di risalire i titoli legati al petrolio, con Eni a +1,8%, Tenaris oltre il 2%, A2A oltre l'1%. Fanno meglio di Piazza Affari gli altri mercati del Vecchio Continente: Parigi in rialzo dello 0,46%, Londra sulla parità (+0,07%), come anche Francoforte (+0,02%).