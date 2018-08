Piazza Affari chiude in calo (-0,44%), spread sale a 276 punti

Chiusura in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,44% a 20.608 punti), tra le peggiori Borse in Europa, comunque deboli, con lo spread che è salito fino a 276 punti. Tra le blue chip maglia nera a Banca Generali (-1,79%) e Telecom (-1,67%). Giù anche Ubi (-1,32%), Saipem (-1,27%) e Mediobanca (-1,17%). Sugli scudi invece Ferragamo (+4,14%), in recupero Atlantia (+2,48% a 18,63 euro).