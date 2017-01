Piazza Affari chiude in calo: -0,4%

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,40% a 18.848,03 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,33% a 20.511,50 punti. Ancora una giornata negativa per il settore bancario: Banco Popolare cede il 7,8%, Bper il 4,07% mentre Bpm perde l'1,52%. Soffre anche Generali all'indomani della notizia dell'addio dell'a.d. Mario Greco: il titolo chiude a -1,34%.