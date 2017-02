Piazza Affari chiude debole: Ftse Mib perde lo 0,17%

Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,17% a 18.662 punti. Chiusura attorno alla parità per le altre Borse europee: Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,34% e Londra dello 0,2%, mentre Parigi ha perso lo 0,49%.