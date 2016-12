Piazza Affari chiude debole: Ftse Mib perde lo 0,12%

Chiusura debole per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,12% a 16.923,28 punti. Bene i bancari: maglia rosa come miglior titolo della seduta Banca Mediolanum, con un guadagno dell'1,68% a 6,32 euro. Bper, che ha dominato per gran parte della sessione, chiude con un rialzo dell'1,8% a 3,5 euro. Positivi gli umori anche su Unicredit che termina a 2,34 euro, in rialzo dell'1,38%.