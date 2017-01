Piazza Affari chiude a +0,33%, acquisti su banche e industria

La Borsa di Milano chiude in positivo, con il Ftse Mib a +0,33% a 19.424 punti e il Ftse All Share a +0,29% a 21.165. Da segnalare il ritorno degli acquisti sulle banche e soprattutto sugli industriali, tra i quali si mette in evidenza la galassia Exor. La cassaforte di casa Agnelli guadagna il 3%, Cnh oltre il 2% e continua il consolidamento di Fca, a +1% sopra i 10 euro. Bene anche Prysmian, Stm, Luxottica.