09:30 - Avvio di seduta in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,12% attestandosi a quota 20.684 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee. Parigi lascia sul campo lo 0,34%, un po' meglio Londra che cede lo 0,14% mentre Francoforte segna una perdita dello 0,19%.