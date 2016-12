Piazza Affari apre sulla parità: Ftse Mib -0,07%, crolla Mps

Avvio di seduta sulla parità per Piazza Affari con l'Ftse Mib in ribasso dello 0,07% a 19.202 punti. Non riesce a fare prezzo Mps, il titolo segna un calo teorico del 6,13% all'indomani dei dati sulle adesioni alla conversione dei bond subordinati e nell'ultimo giorno di aumento di capitale. Avvio di seduta in forte calo per Mediaset col titolo che cede il 3% a 4,45 euro all'indomani dell'istruttoria avviata dall'Agcom sugli acquisti di Vivendi.