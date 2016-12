Piazza Affari apre poco mossa

Apertura poco mossa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,03% attestandosi a quota 18.479 punti. Meglio di quanto hanno fatto gli altri principali listini europei, tutti in perdita: tra queste Francoforte ha ceduto lo 0,34%, Parigi ha lasciato sul campo lo 0,42% mentre Londra ha perso lo 0,35%.