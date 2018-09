Piazza Affari apre poco mossa: indice Ftse Mib in salita dello 0,03%

Avvio di seduta poco variato per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,03% % attestandosi a quota 21.235 punti. Un'apertura in linea con quella dei principali listini europei: Parigi cede lo 0,02% a 5.362 punti e Francoforte guadagna lo 0,09% a 12.175 punti. Più vivace Londra, in rialzo dello 0,22% a 7.316 punti.