Piazza Affari apre poco mossa: Ftse Mib -0,08% a 21.651 punti

Avvio di seduta poco mosso per la Borsa di Milano nel giorno in cui la Fed potrebbe decidere il terzo rialzo sui tassi del 2018. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib segna infatti un ribasso dello 0,08% a 21.651 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse europee con Parigi che apre a +0,07% e Londra a -0,04%. In rialzo Fancoforte che in avvio segna un +0,17%.