Piazza Affari apre poco mossa: Ftse Mib +0,06% a 23.006 punti

Apertura poco mossa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato infatti le contrattazioni in progresso dello 0,06% a quota 23.006 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda gli altri principali listini europei: Parigi +0,04%, Madrid +0,07% e Londra +0,05%. Meglio solo Francoforte che in apertura segna un +0,11%.