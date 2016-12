Piazza Affari apre piatta: primo Ftse Mib -0,05%

Avvio sulla parità per le Borse europee, con gli investitori che si muovono cauti sull'incertezza delle prossime mosse della Federal Reserve. Qualche spunto a questo riguardo potrebbe giungere dall'intervento di qualche membro Fed al summit internazionale di Jackson Hole, che inizierà sul finire della settimana. In questo quadro a Londra l'indice Ftse segna in avvio un calo dello 0,05%, mentre Francoforte e Parigi mostrano entrambe un +0,10%.