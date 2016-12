Piazza Affari apre piatta: l'indice Ftse Mib a +0,01%

Piazza Affari apre piatta: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,01%, mentre l'Ftse It All-Share mostra un aumento dello 0,13%. Positive le banche nel giorno della riunione della Bce: Mps vola a +3,14%. Bene anche Banco Popolare a +0,59% e Bpm a +1,16% in attesa del via libera di Francoforte alla fusione. Intesa Sanpaolo segna un +0,46% e UniCredit +0,95%. Frena Bper a +0,33%.