Piazza Affari apre piatta: Ftse Mib +0,01%, male Cairo e Rcs

Inizio di settimana in parità per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,01% a 16.750,59 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna lo 0,09% a 18.350,58 punti. Avvio in ribasso per il titolo Rcs, che perde l'1,06%. Vero e proprio tonfo per il titolo Cairo Communication, che scende a 4 euro (-9,13%) dopo la conquista del colosso di via Rizzoli.