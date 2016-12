Piazza Affari apre piatta : Ftse Mib +0,01%, Ftse All Share +0,02%

Apertura piatta per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un guadagno dello 0,01% a 16.275 punti, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,02% a 17.926 punti. Avvio di seduta contrastata per i bancari: sotto la parità Carige a -0,87%, Bpm -0,46%, Unicredit -0,30%. Sopra la parità invece Mps +0,11%, Ubi +0,59%, Banco Popolare +0,28%, Intesa Sanpaolo +0,36%.