Piazza Affari apre negativa

Apertura negativa per Piazza Affari, sulla scia degli altri mercati europei. L'indice Ftse Mib perde lo 0,54% a 22.209 punti mentre l'All Share lo 0,50% a 24.666 punti. In ribasso Moncler (-2,04%), Tod's (-1,26%) ed Mps (-1%). In controtendenza Snam (+2,19%) e Generali (+1,9%) dopo i conti trimestrali.