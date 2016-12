Piazza Affari apre la settimana in negativo: Ftse Mib -0,52%

Avvio in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib della settimana segna una flessione dello 0,52% attestandosi a quota 17.636,73 punti. Un'apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: Londra lascia sul campo lo 0,46%, Parigi scendo dello 0,70%. Chiusa invece, per la festività delle Pentecoste, Francoforte.